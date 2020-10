Romuna prijeli pri kraji 1000 litrov goriva iz tovornjaka

Murska Sobota, 6. oktobra - Murskosoboški policisti so danes obravnavali dva državljana Romunije, za katera so ugotovili, da sta na enem izmed avtocestnih bencinskih servisov iz tovornega vozila državljana Poljske odtujila ter si protipravno prilastila okoli 1000 litrov goriva, so sporočili iz policije. Oba so pridržali in ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.