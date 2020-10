NIJZ: Tudi med epidemijo pomemben odziv na vabilo presejalnih programov

Ljubljana, 21. oktobra - Na NIJZ poudarjajo pomen odzivanja na vabilo presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb tudi med epidemijo covida-19. "Če raka odkrijemo zgodaj, je dobro ozdravljiv, zdravljenje manj obsežno in kakovost življenja boljša," so izpostavili. Kot so dodali, bodo v programih Zora, Dora in Svit poskrbeli za varno obravnavo.