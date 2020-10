V sekciji za fitnes in rekreacijo s peticijo za vnovičen razmislek o omejevanju vadbe

Ljubljana, 21. oktobra - Predstavniki sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri GZS so državnemu zboru predali peticijo, s katero opozarjajo na potrebo po vnovičnem premisleku pri omejevanju vadbe ter zapiranju fitnesov in športno-rekreativnih dvoran. To ima namreč lahko dolgoročne posledice za zdravje ljudi, so opozorili. Peticijo je podpisalo 15.000 ljudi.