Vlada nekoliko sprostila pogoje za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah

Ljubljana, 20. oktobra - Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Med drugim je z njim določila, da lahko tudi v rdečih regijah frizerski in kozmetični saloni sprejmejo eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Določila odloka je tudi uskladila z veljavno prepovedjo gibanja v nočnem času.