Policisti izsledili 17-letnika, ki je nevarno vožnjo objavil na družbenem omrežju

Slovenska Bistrica, 19. oktobra - Mariborski policisti so izsledili 17-letnika iz okolice Slovenske Bistrice, ki je bil na septembra na enem od družbenih omrežij objavljenem posnetku predrzne in brezobzirne vožnje voznika osebnega avtomobila. Med vožnjo je sedel na sopotnikovem sedežu in hitrost uravnaval s tempomatom, njegovo početje pa je snemal sopotnik v vozilu.