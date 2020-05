Po hitri cesti divjal z 200 kilometri na uro

Nova Gorica, 20. maja - Novogoriški prometni policisti so v torek med poostrenim nadzorom hitrosti na hitri cesti Vrtojba - Razdrto ugotovili kar pet kršiteljev, ki so na cesti, kjer je največja dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, to prekoračili več kot 50 kilometrov na uro. Izstopal je voznik, ki je peljal kar 200 kilometrov na uro.