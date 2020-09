Med divjanjem z avtom 16-letnik poskušal s ceste izriniti policiste

Novo mesto, 16. septembra - Policisti so v torek zvečer po obvestilu ženske iz Novega mesta, da so ji pravkar ukradli avtomobil, tega opazili v Bršljinu. Vozilo so poskusili ustaviti, a je voznik nadaljeval divjo vožnjo, med pregonom pa nekajkrat trčil v vozilo policije. Za volanom je bil 16-letnik. Policisti so ugotovili, da je doma vzel avtomobilske ključe in se odpeljal.