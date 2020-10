Slovenec po avstrijski avtocesti divjal 230 kilometrov na uro

Dunaj, 7. oktobra - Slovenski voznik je v torek popoldne po avtocesti na vzhodu avstrijske Štajerske vozil 230 kilometrov na uro in tako za sto kilometrov na uro prekoračil omejitev hitrosti. Pri tem so ga zasačili policisti, ki so na tistem odseku ceste merili hitrost. Kot je danes sporočila tamkajšnja policija, so Slovencu odvzeli vozniško dovoljenje.