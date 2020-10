Del vlade s stroko v nedeljo v razmislek o učinkih dosedanjih ukrepov in morebitni potrebi po novih

Ljubljana, 17. oktobra - Krizni del vlade bo skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje v nedeljo pregledal učinke dosedanjih ukrepov in opravil razmislek o potrebnosti morebitnih novih. Četudi bi Slovenija v nedeljo izpolnila zastavljeno mejo za razglasitev epidemije, to še ne pomeni, da se bo to avtomatično zgodilo, je za STA povedal Jelko Kacin.