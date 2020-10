V Pulju podpisali sporazum o sodelovanju s Piranom v primeru EPK 2025

Piran, 16. oktobra - Župani Kopra, Pirana, Izole in Ankarana so v Pulju podpisali sporazum o čezmejnem partnerstvu z Istrsko županijo. S tem je ta hrvaška županija podprla kandidaturo Pirana za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025. Če bo uspešna, bo županija sodelovala pri številnih projektih, so sporočili iz piranske kandidature.