V drugi krog za EPK 2025 Nova Gorica, Ptuj, Ljubljana in Piran

Ljubljana, 27. februarja - V drugi krog za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 so se uvrstile Nova Gorica, Ptuj, Ljubljana in Piran, je danes na ministrstvu za kulturo povedala predsednica sveta neodvisnih strokovnjakov za izbor EPK Cristina Farinha. Po besedah državne sekretarke Petre Culetto so odločitev sprejeli po nekajurnih razpravah, ki so jih začeli v torek.