Kandidatura Pirana za EPK pod geslom Val sprememb

Koper, 7. januarja - V Kopru so danes predstavili kandidaturno knjigo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) Piran-Pirano 4 Istria 2025. Projekt pod geslom Val sprememb ima čezmejno noto, saj so ga poleg štirih občin slovenske Istre podprli še hrvaški in italijanski sosedi. Po podatkih ministrstva za kulturo je prijavo za EPK oddalo vseh šest mest, ki so to napovedala.