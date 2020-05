Na Ptuju še niso obupali nad kandidaturo za EPK 2025

Ptuj, 25. maja - Ptujski mestni svetniki so danes zavrnili predlog odbora za splošne zadeve in lokalno samoupravo, da bi se najstarejše slovensko mesto zaradi negotovih razmer po izbruhu epidemije samo odreklo nadaljnjim aktivnostim za pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 in hkrati podprli predlog mestne hiše za nadaljevanje postopka.