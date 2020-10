Ministrstvo: Predavanja za študente naj se v največji meri do konca novembra prenesejo v virtualno okolje

Ljubljana, 16. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje priporoča univerzam in visokošolskim zavodom, naj do konca novembra izvajajo študijsko dejavnost v živo zgolj v tistih delih učnih enot, ki so jih na svojih prioritetnih seznamih določili kot nujne za izvedbo v živo. Predavanja v tem obdobju naj se v največji možni meri prenesejo v virtualno okolje, so sporočili.