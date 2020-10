Sodišče zavrnilo policijsko uro v Berlinu

Berlin, 16. oktobra - Upravno sodišče v Berlinu je začasno razveljavilo odlok o policijski uri v nemški prestolnici, ki je v veljavi od minulega konca tedna, je danes za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tiskovni predstavnik sodišča. Policijska ura velja med 23. in 6. uro in med drugim pomeni, da morajo biti takrat zaprti vsi bari, restavracije in večina trgovin.