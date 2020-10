Hojs: Zbiranje omejeno na 10 ljudi, v rdečih regijah splošna prepoved zbiranj

Ljubljana, 15. oktobra - Od polnoči se omejuje zbiranje na 10 ljudi, v regijah, ki so zaradi števila okužb na rdečem seznamu, pa je zbiranje popolnoma prepovedano. Prebivalcem iz rdečih regij bo prepovedan prehod v druge regije. So pa določene izjeme, med njimi tranzit in koriščenje že rezerviranih turističnih namestitev, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.