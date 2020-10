V Avstriji več kot 1500 novih okužb

Dunaj, 15. oktobra - V Avstriji so v minulem dnevu znova zabeležili doslej rekordno število novih okužb z novim koronavirusom. Od srede do danes zjutraj so jih namreč potrdili kar 1552 - to je približno 200 več kot dan pred tem, 350 več kot prejšnji četrtek in obenem največ od izbruha pandemije marca letos.