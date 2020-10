Voznika tovornjaka zaradi preobremenjenosti vozila kar dvakrat oglobili

Maribor, 14. oktobra - V poostrenem nadzoru tovornih vozil in avtobusov so policisti v torek na bivši cestninski postaji Prepolje na Podravski avtocesti ugotovili več kršitev. Pri tem je izstopal hrvaški voznik tovornjaka, ki so ga zaradi preobremenjenosti tovornega vozila oglobili kar dvakrat, saj ga prva globa očitno ni izučila.