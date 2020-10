Voznik začetnik po avtocesti več kot 200 kilometrov na uro

Novo mesto, 6. oktobra - Policisti so v ponedeljek popoldne na avtocestnem odseku med Drnovim in Obrežjem vozniku osebnega vozila izmerili povprečno hitrost 210,4 kilometra na uro. Kršitelja, 21-letnega voznika začetnika, so ustavili, izločili iz prometa, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.