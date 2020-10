Na Hrvaškem 372 novih okužb s koronavirusom

s poostrenimi protiepidemiološki ukrepi v Zagrebu v 3. in 4. odstavku

Zagreb, 13. oktobra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 5259 testih potrdili 372 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrli trije bolniki, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Število je več kot dvakrat večje kot v ponedeljek, ko je bilo 181 na novo okuženih. Obenem so v zadnjih 24 urah več kot podvojili število testov.