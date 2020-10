V četrtek okužbe v 97 občinah, 74 v Ljubljani

Ljubljana, 9. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 97 občinah; 74 primerov je bilo v Ljubljani, sledijo Kranj (19), Velenje (14) in Škofljica (11). Prvo okužbo sploh so zaznali v Gornjem Gradu in na Jezerskem, tako da je le še šest občin brez okužb. Največji delež trenutno okuženih ostaja v Črni na Koroškem (1,189 %), pred Mežico (0,702 %).