Kurz na testu za covid-19 negativen

Dunaj, 6. oktobra - Avstrijski kancler Sebastian Kurz in podkancler Werner Kogler, ki sta se v ponedeljek testirala na covid-19, potem ko so okužbo s koronavirusom potrdili pri enem od vladnih svetovalcev, nista okužena, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočili iz kanclerjevega urada.