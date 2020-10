V ospredju tokratnega petkovega protesta razmere v zdravstvu

Ljubljana, 2. oktobra - Ljudstvo opozarja: Vlada škoduje zdravju! je bil osrednji slogan današnjega petkovega protesta v središču Ljubljane. Protestniki so z vzkliki in s transparenti podprli javno zdravstvo. Vladi so očitali, da pod krinko epidemije covida-19 privatizira zdravstvo, ga vse bolj oddaljuje od ljudi in ga približuje elitam. Znova so zahtevali odstop vlade.