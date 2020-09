Policisti na protestu ugotovili tri kršitve zakona o javnih zbiranjih in eno s področja javnega reda

Ljubljana, 19. septembra - Policisti so na petkovem protestu, ki je potekal v Ljubljani, zaradi zagotovitve varnosti za promet zaprli nekaj ulic v okolici. Pri varovanju shoda so ugotovili tri kršitve zakona o javnih zbiranjih in kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Protest, ki ni bil prijavljen, je potekal mirno.