Na petkovem protestu poleg kršitev zakona o javnih zbiranjih tudi poškodovanje tuje stvari

Ljubljana, 26. septembra - Policisti so pri varovanju petkovega protesta v Ljubljani ugotovili štiri kršitve zakona o javnih zbiranjih in zaznali eno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Protest, ki ni bil prijavljen in se je zaključil okoli 20.30, je potekal mirno, po ocenah policije pa se je zbralo okoli 1000 oseb.