Na tokratnih protestih v ospredju nasprotovanje privilegijem za elite ter ukrepom proti Galetu

Ljubljana, 25. septembra - Današnji petkovi protesti so v prestolnici ost usmerili proti nekaterim napovedanim ukrepom vlade, ki da privilegirajo bogate. Ministrstvo za finance so preimenovali v ministrstvo za bogate. Izrazili pa so tudi podporo Ivanu Galetu, ki naj bi mu grozila izguba službe na zavodu za blagovne rezerve.