Ob nizkem deležu okuženih v vzgoji in izobraževanju se bo pouk v šolah nadaljeval tudi prihodnji teden

Ljubljana, 2. oktobra - Število okužb med vrtčevskimi otroki, šolarji in zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju v zadnjem tednu rahlo upada glede na sredino septembra, kažejo podatki ministrstva za izobraževanje. Zato so napovedali, da bo pouk še naprej potekal po zelenem B modelu. Največ, 176 okuženih, so beležili 17. septembra, na prvi dan oktobra pa jih je bilo 136.