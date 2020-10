Od Neandertalcev podedovan del DNK povezan z večjim tveganjem za hudo obliko covida-19

Leipzig, 1. oktobra - Del DNK, podedovan od Neandertalcev, je povezan z do trikrat večjim tveganjem, da ljudje huje zbolijo za covidom-19, so ugotovili znanstveniki iz Švedske in Nemčije. Ugotovili so, da je ta skupina genov zelo podobna skupini genov pri okoli 50.000 let starem Neandertalcu iz Hrvaške, piše na spletni strani nemškega inštituta Maxa Plancka.