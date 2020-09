Kacin: Podatki o številu novopotrjenih okužb s koronavirusom niso obetavni

Spet je pozval k upoštevanju priporočil za omejitev širjenja okužb. Zaradi vztrajnega naraščanja števila okužb ves čas potekajo posvetovanja znotraj svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Po Kacinovih besedah bo vlada v prihodnjih dneh sprejela dodatne ukrepe, morda že danes na dopisni seji.

Po sobotnem sprejetju spremenjenega odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije, ki poleg zelenega in rdečega seznama držav predvideva tudi oranžnega, potekajo usklajevanja glede dopolnitve seznama, je za STA povedal Kacin.

Omenil je možnost, da bo vlada že danes na dopisni seji dopolnila seznam, ali pa bo v prihodnjih dneh potrdila nov seznam držav glede na epidemiološko situacijo. Države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), bodo torej uvrščene na oranžni seznam, so pojasnili v soboto. Trenutno po Kacinovih besedah kaže, da bi z zelenega na oranžni seznam lahko zdrsnili Avstrija in Madžarska.

Spremenjeni odlok, ki je bil v soboto objavljen v uradnem listu in bo začel veljati v ponedeljek, med drugim predvideva, da se bo mogoče 10-dnevni karanteni izogniti s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus. Vlada je prav tako določila, da bo lahko oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, v času trajanja karantene opravila testiranje na prisotnost novega koronavirusa. Če bo izvid testa negativen, ji bodo odločbo odpravili.

Vendar pa še ni jasno, ali bo to veljajo tudi za karantenske odločbe, izdane pred ponedeljkom. Več bodo lahko povedali na ponedeljkovi novinarski konferenci, na kateri bo sodeloval predstavnik notranjega ministrstva, je napovedal vladni govorec za covid-19.

Na vprašanje, kakšna bodo pravila glede nošenja zaščitnih mask v šolah v prihodnjem tednu, glede na zadnje tedensko priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pa je Kacin pojasnil, da še vedno velja, da nošenje mask v učilnicah ni potrebno, če je zagotovljena medsebojna razdalja 1,5 metra. Ker pa razdalje večinoma ne morejo zagotoviti, je treba maske nositi, je dodal.

NIJZ je sicer v tedenskem priporočilu zapisal, da osnovnošolci v učilnicah ne uporabljajo mask, v skupnih prostorih pa uporabo mask priporočajo. Dijaki v učilnicah ne uporabljajo mask, razen izjem, v skupnih prostorih pa NIJZ uporabo mask priporoča. Kot so še zapisali na spletni strani NIJZ, navedeno tedensko priporočilo velja, ker je povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih dneh v državi znašalo manj kot 20.