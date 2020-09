Prihodnji teden na sodiščih: Prva etapa sojenja zaradi korupcije v zdravstvu proti koncu

piše Tjaša Doljak

Ljubljana, 27. septembra - Prihodnji teden se bo nadaljevalo več odmevnih sodnih zadev, poleg sojenj zaradi korupcije v zdravstvu in zaradi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana tudi sojenje domnevnim tihotapcem heroina in hudodelski združbi, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo orožja in streliva.