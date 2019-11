Oktobrski zaseg heroina največji v zgodovini Slovenije

Ljubljana, 13. novembra - Konec oktobra so v koprskem pristanišču policisti in Furs zasegli največjo količino heroina od osamosvojitve, kar 730 kilogramov. Skupna količina zaseženega heroina v letošnjem letu je tako 751 kilogramov, lani je bila 345 kilogramov. Lani so obravnavali 1390 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, letos do 11. novembra pa 1053.