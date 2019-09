Delo: Tožilstvo vložilo obtožbo zaradi tihotapljenja 300 kilogramov heroina v Luki Koper

Koper, 10. septembra - Koprsko tožilstvo je spisalo obtožbo proti dvojici, ki je v priporu zaradi tihotapljenja 302 kilogramov heroina, ki so ga lani odkrili v kontejnerju v Luki Koper. Obtožba še ni pravnomočna, zaradi tihotapljenja droge jima preti do 15 let zapora. Dva osumljenca sta še na begu, za njima je razpisan evropski nalog za prijetje in predajo, poroča Delo.