Siročić in Peklaj zavrnila očitke o zlorabi položaja v primeru šentviškega predora

Ljubljana, 25. avgusta - Več kot leto dni po predobravnavnem naroku se je na ljubljanskem okrožnem sodišču za nekdanjega predsednika in člana uprave Darsa Rajka Siročića in Abdona Peklaja začela glavna obravnava v primeru šentviškega predora. Tožilstvo jima očita zlorabo položaja in oškodovanje državnega proračuna za približno 17,7 milijona evrov, kar oba zanikata.