Zdravniško društvo opozorilo na problematiko uporabe informacijske tehnologije v primarnem zdravstvu

Ljubljana, 25. septembra - Uporaba informacijske tehnologije v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom, ki je bila med epidemijo covida-19 izhod v sili, je postala stalnica zdravniških storitev na primarnem nivoju, so opozorili v Slovenskem zdravniškem društvu. Pozvali so k sistemski rešitvi problematike dostopnosti primarnih zdravnikov in za to tudi predlagali rešitve.