Peti sveženj protikoronske zakonodaje z ukrepi na številnih področjih

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 24. septembra - Predlog petega protikoronskega zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo, ostaja pa odprt do ponedeljka, prinaša nov sveženj ukrepov za omilitev negativnih posledic zdravstvene krize za ljudi in gospodarstvo. Pokriva področja, kot so trg dela, zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje in tudi kmetijstvo ter infrastruktura.