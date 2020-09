ZZZS od izvajalcev zahteva zagotovitev optimalnega dostopa do osebnega zdravnika

Ljubljana, 22. septembra - Upravni odbor ZZZS je izvajalce zdravstvene dejavnosti pozval, naj se ustrezno organizirajo in odpravijo zaostanke, ki so nastali v času epidemije covida-19. Zahteva tudi, da zagotovijo optimalen oziroma nemoten dostop do izbranega osebnega zdravnika. Ob tem je napovedal ukrepanje skladno z veljavnimi predpisi, tudi z izrekanjem pogodbenih kazni.