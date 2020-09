Gantar: Nedopustno je, da se bolnika brez testa na koronavirus ne sprejme v obravnavo

Ljubljana, 23. septembra - Minister za zdravje Tomaž Gantar je zatrdil, da nobena navodila ne omenjajo, da se bolnika brez testa na novi koronavirus ne bi sprejelo v obravnavo, o čemer poročajo nekateri bolniki. Minister je ocenil, da je to nedopustno in nesprejemljivo, in omenil tudi pozive vodstvom zdravstvenih domov za lažjo dostopnost do zdravnika.