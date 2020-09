DZ starost za prejemanje nadomestila preživnine dvignil do 26. leta

Ljubljana, 24. septembra - Poslanci so danes izenačili položaj otrok, ki dobivajo preživnino od enega od staršev, in tistih, ki prejemajo nadomestilo iz preživninskega sklada. Slednji bodo do nadomestila preživnine po novem upravičeni do 26. leta, in ne več le do 18. Novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu je podprlo 76 poslancev, proti je glasoval eden.