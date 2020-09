DZ danes tudi o zakonskih spremembah pri pokojninski dobi in preživnini

Ljubljana, 24. septembra - DZ bo v nadaljevanju redne seje danes med drugim obravnaval dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih se priznavajo pravice po dokupljeni pokojninski dobi. Pred DZ je tudi druga obravnava novele zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu, po kateri bi bili do nadomestila preživnine upravičeni mladi do 26. leta.