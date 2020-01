V SDS za upravičenost do nadomestila preživnine do otrokovega 26. leta

Ljubljana, 24. januarja - Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog spremembe zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu. Starostna meja za upravičenost do nadomestila preživnine naj bo do 26. leta oziroma dokler traja preživninska obveznost, medtem ko je zdaj do 18. leta, so zapisali.