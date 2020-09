Odbor za delo podpira zakonske spremembe pri pokojninski dobi, preživnini in krajšem delovnem času

Ljubljana, 2. septembra - Odbor DZ za delo je v drugi obravnavi podprl dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih se priznavajo pravice po dokupljeni pokojninski dobi, ter novelo zakona, po kateri bi bili do nadomestila preživnine upravičeni mladi do 26. leta. Prav tako je podprl predlog spremembe pri pravici staršev do krajšega delovnega časa.