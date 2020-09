Na predloge sprememb medijske zakonodaje 193 pripomb

Ljubljana, 16. septembra - Na predloge novel treh medijskih zakonov - zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) in krovnega medijskega zakona je prispelo skupaj 193 pripomb, so pojasnili na ministrstvu za kulturo. Pripombe se dotikajo praktično vseh področij urejanja v novelah.