Na posvetu pri predsedniku republike nasprotujoče ocene kakovosti RTVS

Ljubljana, 11. septembra - Razpravljavci na današnjem posvetu pri predsedniku republike o vlogi Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so soglašali le v tem, da potrebujemo RTVS in da ta potrebuje spremembe. Njihove ocene kakovosti RTVS pa so bile zelo različne, v večini primerov nasprotujoče. Slišati je bilo tudi opazke, da so govorili drug mimo drugega, ne da bi se slišali.