Brezplačno cepljenje proti gripi letos tudi za majhne otroke

Ljubljana, 23. septembra - Cepljenje proti gripi se bo letos začelo v drugi polovici oktobra, letošnja novost pa je ta, da bodo do brezplačnega cepljenja poleg kroničnih bolnikov, starejših od 65 let, nosečnic in oseb z izrazito povečano telesno težo upravičeni tudi otroci, stari od pol leta do 23 mesecev, so za STA potrdili na NIJZ.