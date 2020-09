Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o štirih umrlih s covidom-19 in 137 novo potrjenih okužbah v zadnjih 24 urah v Sloveniji, kar je največ potrjenih dnevnih okužb do zdaj. Poročale so tudi o uspehih Slovencev Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja in Luke Mezgeca na kolesarski dirki po Franciji. Mezgec je bil na današnji 19. etapi drugi.