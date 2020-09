Večer o kadrovskih težavah domov starejših občanov (19. 9)

Maribor, 18. septembra - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Ni kadra piše o kadrovskih težavah domov starejših občanov, ki so ob epidemiji novega koronavirusa še večje kot sicer zadnjih deset let. Zaradi napornega izmenskega dela, nizkega plačila in preobremenjenosti številni negovalci zamenjajo poklic ali gredo delati čez mejo. Država zdaj za te kadre namenja sredstva.