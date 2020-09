Delo o romski problematiki (19. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Simona Fajfar v komentarju Konec sprenevedanja? piše o julijskih incidentih na slovenski obali, ki so jih povzročili dolenjski Romi, in s čimer so še prebivalcem drugih delov Slovenije pokazali, kako je v jugovzhodni Sloveniji živeti z njimi. Dogodek je pomagal, da je država v novi luči ugledala problematiko in se je ponovno lotila.