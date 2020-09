Delo o branju v nenavadnem letu (19. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Igor Bratož v komentarju Knjiga kot zdravilo piše o pomenu branja knjig v nenavadnih časih, kakršno je zaradi pandemije koronavirusa letošnje leto, ali pa so bila povojna obdobja. Da je knjižnica prostor za zdravljenje duš so nad njena vrata vklesali že stari modreci v Tebah. Kasneje so branje romanov svetovali tudi travmatiziranim vojakom.