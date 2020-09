Evropski poslanci za sankcije proti Lukašenku in odgovornim za zastrupitev Navalnega

Bruselj, 17. septembra - Evropski poslanci so danes pozvali k ponovitvi predsedniških volitev v Belorusiji in uvedbi sankcij proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku. Zahtevali so tudi sankcije proti krivcem za zastrupitev ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, so sporočili iz Evropskega parlamenta.