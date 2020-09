Novičok odkrili na steklenici vode v hotelski sobi Navalnega

Moskva, 17. septembra - Živčni strup novičok, s katerim je bil zastrupljen ruski opozicijski politik Aleksej Navalni, so odkrili na steklenici vode v njegovi hotelski sobi v sibirskem Tomsku, so danes sporočili njegovi sodelavci. Po njihovih navedbah gre za dokaz, da je bil zastrupljen v hotelu in ne na letališču, kot so domnevali doslej, poročajo tuje tiskovne agencije.